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В РФ объяснили взрывы на аэродроме в Крыму "нарушением пожарной безопасности"

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 20:03

В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в оккупированном Крыму в России называют нарушение требований пожарной безопасности. 

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ

Прямая речь: "В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет".

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Детали: Ранее Минобороны РФ сообщило о детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома "Саки", расположенного в районе Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму. 

По утверждению российского военного ведомства, в результате взрыва авиационная техника не повреждена.

Военный аэродром "Саки" около поселка Новофедоровка Сакского района Минобороны РФ использует для базирования своей авиации – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. 

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Темы: КрымвзрыввойнаРосcия
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