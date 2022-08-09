В РФ объяснили взрывы на аэродроме в Крыму "нарушением пожарной безопасности"
В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в оккупированном Крыму в России называют нарушение требований пожарной безопасности.
Источник: ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ
Прямая речь: "В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет".
Детали: Ранее Минобороны РФ сообщило о детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома "Саки", расположенного в районе Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.
По утверждению российского военного ведомства, в результате взрыва авиационная техника не повреждена.
Военный аэродром "Саки" около поселка Новофедоровка Сакского района Минобороны РФ использует для базирования своей авиации – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
Предыстория:
- 9 августа произошли взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. ГУР Минобороны Украины отказалась комментировать "Украинской правде" эту информацию.
- Министерство обороны России заявило, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, но на обвалованной площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.
- Оккупационные власти заявили, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали 5 человек и 1 человек погиб.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедорвке, но напомнило о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.