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Минобороны Грузии опровергло передачу России данных о воюющих в Украине грузинах

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 20:09

Министерство обороны Грузии во вторник опровергло данные грузинского телеканала "Мтавари", который в своем расследовании заявил, что ведомство могло передать России данные о грузинах, сейчас воюющих в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление грузинского Минобороны.

Сюжет "Мтавари" ведомство называет "абсурдной и целенаправленно распространенной дезинформацией", которая "преследует цель ввести общественность в заблуждение, дискредитировать правительственные структуры и воплотить узкопартийные интересы".

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Минобороны Грузии утверждает, что личное дело бывшего грузинского военнослужащего Михеила Камхадзе, фигурирующего в сюжете "Мтавари", было передано в соответствующий районный комиссариат.

"Таким образом, личные дела офицеров резерва не могут попасть за пределы ведомства. Соответствующие службы установят, есть ли показанные в СМИ документы действительно личным делом и где именно в Украине они были найдены", – говорится в сообщении.

Минобороны Грузии также посетовало, что "Мтавари" не дождался ответа на запрос, который направил в министерство и "решил распространить дезинформацию, что указывает, что они хотели воплотить узкопартийные интересы за счет грузинских военных".

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Напомним, грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" в понедельник вечером выпустил расследование, в котором утверждает, что министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов.

Доподлинно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

Как известно, в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Иракли Гарибашвили разрешить вылет в Украину добровольцев из Грузии.

В июне Гарибашвили попал в скандал, когда назвал грузинских добровольцев, отправившихся в Украину воевать против России, "нанятыми волонтерами", и заявил, что Киев якобы потребовал отпустить их.

Темы: ГрузияРосcияУкраинавойна
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