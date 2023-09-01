Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС

Саломе Зурабишвили на встрече с Франком-Вальтером Штайнмайером, фото из Facebook Зурабишвили

Не имея достаточно голосов, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" все же начинает процедуру импичмента президентки Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала в визиты, не согласованные правительством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа" и Inter Press News

Детали: Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что процедуру импичмента Зурабишвили инициируют, хотя и заведомо понятно, что правящая партия не имеет необходимых для ее отставки 100 голосов.

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"Для завершения импичмента необходима поддержка 100 депутатов, поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспектив. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии", – заявил Кобахидзе.

Лидер "Мечты" объяснил это "ответственностью перед конституцией", заявив, что партия не может игнорировать "вопиющие нарушения, подрывающие верховенство права".

Позже Кобахидзе заявил, что перед инициированием импичмента "Мечта" подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими решениями основной закон, поскольку это является частью процедуры.

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"Хотя все и так очевидно", – убежден премьер.

Предыстория:

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента на следующие полгода, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в Германию для встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а 1 сентября встретится в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Она заявила, что этими встречами начинает турне в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее соучредителя, олигарха Бидзины Иванишвили. Отношения Саломе Зурабишвили с правящей партией начали ухудшаться с началом полномасштабной войны России против Украины и антизападным разворотом грузинской власти. Срок ее полномочий завершается осенью 2024 года.

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