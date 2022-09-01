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В Совфеде заявили, что у России хватит ресурсов, чтобы победить Украину

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 08:25
В Совфеде заявили, что у России хватит ресурсов, чтобы победить Украину
Валентина Матвиенко. Скриншот с видео с сайта Радфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы завершить войну в Украине победой.

Источник: Матвиенко в блоге на сайте Совфеда

Прямая речь Матвиенко: "Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных".

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Детали: По словам спикера Совфеда, российская армия оснащена самым современным оружием и техникой, а оккупанты "действуют гуманно – не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры".

Матвиенко заявила, что российские войска якобы "не запятнали себя расправами над военнопленными".  

Она повторила кремлевские нарративы о том, что решение о проведении "спецоперации" было очень "своевременным", поскольку над РФ якобы нависла большая угроза.

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Матвиенко уверяет, что на поле боя России якобы "противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО". А от исхода "операции", по ее словам, зависит не только существование России "как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения".

Матвиенко сообщила, что с 1 сентября каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна, а многие сенаторы будут непосредственно участвовать "в патриотическом воспитании школьников в своих регионах".

Она также считает, что нужно переписать учебники по истории – в частности историю второй мировой войны и новейшую историю РФ.

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Темы: Росcиявойна
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