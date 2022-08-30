В ОГП назвали вероятную причину взрыва в Еленовке: взрыв термобарического боеприпаса
В Офисе генпрокурора считают, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где погибли десятки украинских военнопленных, мог взорваться боеприпас от огнемета.
Источник: DW со ссылкой на ответ ОГП на запрос
Дословно ОГП: "(В колонии в Еленовке мог взорваться термобарический боеприпас – ред.) А именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа Шмель, Шмель-М, Рысь".
Детали: Сообщается, что к такому выводу следствие пришло в результате анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей. Участие в исследовании принимали специалисты по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и инженерных частей и подразделений.
Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз.
В то же время, DW подчеркивает, что через месяц после взрыва в колонии в Еленовке информации о расследовании ООН или Красного Креста еще нет.
Что было раньше: И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке Донецкой области оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.
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Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.