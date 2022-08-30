В ОГП назвали вероятную причину взрыва в Еленовке: взрыв термобарического боеприпаса

Российский военный в помещении колонии в Еленовке Донецкой области после взрыва. Фото ТАСС

В Офисе генпрокурора считают, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где погибли десятки украинских военнопленных, мог взорваться боеприпас от огнемета.

Источник: DW со ссылкой на ответ ОГП на запрос

Дословно ОГП: "(В колонии в Еленовке мог взорваться термобарический боеприпас – ред.) А именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа Шмель, Шмель-М, Рысь".

Детали: Сообщается, что к такому выводу следствие пришло в результате анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей. Участие в исследовании принимали специалисты по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и инженерных частей и подразделений.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз.

В то же время, DW подчеркивает, что через месяц после взрыва в колонии в Еленовке информации о расследовании ООН или Красного Креста еще нет.

Что было раньше: И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") в интервью Украинской правде сообщил, что для убийства украинских защитников в Еленовке Донецкой области оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: И. о. командира "Азова" Надточий: В Оленовке россияне, скорее всего, сработали "Шмелями"

Предыстория: