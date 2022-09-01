Миссия МАГАТЭ проехала в " серую зону", движется на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию, уже проехала в "серую" зону по направлению к Энергодару.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.

Ранее в течение нескольких часов Миссия стояла на блокпосте в Новоалександровке, ожидая разрешения службы безопасности для дальнейшего проезда.

Что было раньше: Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, стояла на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Предыстория:

Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

"Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.