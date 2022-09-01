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Миссия МАГАТЭ проехала в " серую зону", движется на ЗАЭС

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 13:24
Миссия МАГАТЭ. Фото из Twitter Rafael Mariano Grossi

Миссия МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию, уже проехала в "серую" зону по направлению к Энергодару.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.

Ранее в течение нескольких часов Миссия стояла на блокпосте в Новоалександровке, ожидая разрешения службы безопасности для дальнейшего проезда.

Что было раньше: Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, стояла на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Предыстория: 

  • Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
  • "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСЗапорожская областьоккупация
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