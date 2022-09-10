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Резников об окончании войны: Еще несколько побед – и россияне будут убегать

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 12:01
Резников об окончании войны: Еще несколько побед – и россияне будут убегать
Алексей Резников. Фото polinfo.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников не берется прогнозировать дату окончания войны, в то же время он убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать.

Источник: Резников в интервью РБК-Украина

Прямая речь министра оброни на вопрос, придется ли украинцам воевать долго: "У меня как раз другое чутье (что воевать придется недолго – ред.).

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Я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и она посыплется".

Детали: По словам Резникова, украинцы уже видели, как оккупанты бежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда защитники начали их оттуда выжимать.

Он добавил, что России нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки поставок. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина (бегства оккупантов – ред.) полетит быстрее".

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По словам Резникова, причин тому несколько. Во-первых, мир раньше воспринимал ВСУ как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии, но на деле все оказалось совершенно не так.

Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину за несколько дней, что их будут встречать с цветами, но их здесь начали убивать.

По словам Резникова, у оккупантов нет морали, за что воевать, тогда как украинцы знают, что стоят за "свою страну, свою семью и свою землю", у украинцев "нет другого варианта, кроме как выжить как нация, народ, страна и люди".

Прямая речь министра обороны: "Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень прост, их два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в какой гостинице вы планируете остановиться на отдых… Это будет означать, что в Украине наступил мир".

Предыстория:

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Темы: РезниковУкраинавойна
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