Обыск у волонтера Литинского связан с машинами для военных

Столичная полиция заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу волонтерства, в котором фигурируют три человека. По данным УП, обыск у львовского активиста Святослава Литинского – один из них.

Источник: полиция Киева

Детали: Как сообщается, полицейские Киева разоблачили мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда.

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По утверждению полиции, в состав "преступной группы" входили три человека.

Полиция не называет фамилий фигурантов, но "Украинской правде" подтвердили, что обыск у львовянина Святослава Литинского связан с этим делом.

Дословно полиция: "В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы".

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Детали: Правоохранители утверждают, что "мужчины с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ", а "с целью прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций".

Сейчас ведутся все необходимые следственные действия, в том числе обыски по местам проживания правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также решается вопрос по поводу сообщения мужчинам о подозрении в совершении преступления.

Следователи полиции Киева работают совместно с сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины.

Руководитель Львовской области Максим Козицкий подчеркнул, что "расследование должно быть объективным", ведь волонтеры каждый день делают большой вклад в стойкость Украины.

Справка: Святослав Литинский был одним из кандидатов на языкового омбудсмена в 2020 году. Он известен судебными делами за паспорт без дублирования на русском языке, маркировку клавиатуры на украинском на ноутбуках, перевод с русского на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.

Напомним: Правоохранители возбудили ряд дел против волонтеров.

В завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзындру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзындру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

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