Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обыск у волонтера Литинского связан с машинами для военных

Елена Рощина, Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 12:02
Следователь, приходивший к Литинскому, скриншот с видео Ростислава Коваля

Столичная полиция заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу волонтерства, в котором фигурируют три человека. По данным УП, обыск у львовского активиста Святослава Литинского – один из них.

Источник: полиция Киева

Детали: Как сообщается, полицейские Киева разоблачили мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда.

По утверждению полиции, в состав "преступной группы" входили три человека.

Полиция не называет фамилий фигурантов, но "Украинской правде" подтвердили, что обыск у львовянина Святослава Литинского связан с этим делом.

Дословно полиция: "В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы".

Детали: Правоохранители утверждают, что "мужчины с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ", а "с целью прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций".

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас ведутся все необходимые следственные действия, в том числе обыски по местам проживания правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также решается вопрос по поводу сообщения мужчинам о подозрении в совершении преступления.

Следователи полиции Киева работают совместно с сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины.

Руководитель Львовской области Максим Козицкий подчеркнул, что "расследование должно быть объективным", ведь волонтеры каждый день делают большой вклад в стойкость Украины.

Справка: Святослав Литинский был одним из кандидатов на языкового омбудсмена в 2020 году. Он известен судебными делами за паспорт без дублирования на русском языке, маркировку клавиатуры на украинском на ноутбуках, перевод с русского на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.

Напомним: Правоохранители возбудили ряд дел против волонтеров.

В завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзындру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзындру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.

31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.

Знать больше: Контрольная закупка. Как дела за "продажу гуманитарки" стали ловушкой для волонтеров

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: волонтерыЛьвовполицияКива
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

волонтеры
"Вернись живым" впервые купил 11 бронированных машин для ВСУ
Во Львове пришли с обыском к волонтеру и языковеду Литинскому
Контрольная закупка. Как дела за "продажу гуманитарки" стали ловушкой для волонтеров
Последние новости
01:04
Россияне обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки
00:40
фотоРоссия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ДНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым
23:45
дополненоРоссияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
23:38
США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России
23:34
Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ
23:26
План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
23:18
В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России
23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
22:58
"Динамо" минимально проиграло турецкому "Фенербахче" в матче Лиги Европы
22:40
Сам против орды. Как 64-летний бучанец самостоятельно остановил колонну оккупантов
Все новости...