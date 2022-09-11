ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов в Харьковской области - ОВА

Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Источник: начальник Харьковской областной военной Олег Синегубов в интервью изданию "Думка", цитирует пресс-служба служба ОВА

Детали: Синегубов отметил, что освобожденные населенные пункты исчисляются уже десятками. На сегодняшний день это более 40 населенных пунктов.

Но на самом деле, по словам главы ОВА, "их гораздо больше, просто эту цифру объявлять нельзя, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных сил, которая продолжается".

Прямая речь: "У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района…

В целом же на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям".

Предыстория:

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Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.

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