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ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов в Харьковской области - ОВА

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 17:08
ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов в Харьковской области - ОВА
иллюстративное фото ВСУ

Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Источник: начальник Харьковской областной военной Олег Синегубов в интервью изданию "Думка", цитирует пресс-служба служба ОВА

Детали: Синегубов отметил, что освобожденные населенные пункты исчисляются уже десятками. На сегодняшний день это более 40 населенных пунктов.

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Но на самом деле, по словам главы ОВА, "их гораздо больше, просто эту цифру объявлять нельзя, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных сил, которая продолжается".

Прямая речь: "У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района…

В целом же на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям".

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Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
  • Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.

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Темы: Харьковская областьвойна
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