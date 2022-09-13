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Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 07:04
Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW
скриншот

По данным Института изучения войны (ISW), пророссийские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Источник: ISW

Детали: Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на юге Украины.

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Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Как отмечает ISW, Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.

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Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и постоянно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
  • Российское военное командование может приостановить развертывание вновь сформировавшихся подразделений в Украине из-за недавних потерь россиян и общего ухудшения морального положения.
  • Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинцы завоевали Харьковскую область, и они активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
  • Украинские войска продолжали обстреливать русские военные объекты и позиции в Херсонской области.
  • Возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о возобновлении второй резервной линии электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
  • Масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и побуждает россиян оставить оккупированные части Украины далеко за линией столкновения.

Темы: войнаХерсонская областьконтрнаступлениеВооруженные силы
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