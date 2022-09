Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), пророссийские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Источник: ISW

Детали: Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на юге Украины.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

2 days ago rumors surfaced that DNR forward troops in #Kherson left their forward positions in #Kyselivka & moved back toward Dnipro river bank. Sat image from 09-09 shows that indeed most vehicles left their positions.only 4 vehicles(damaged?) remain in their forward position. pic.twitter.com/p9KOHo1vnI