Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW
По данным Института изучения войны (ISW), пророссийские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.
Источник: ISW
Детали: Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на юге Украины.
Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.
2 days ago rumors surfaced that DNR forward troops in #Kherson left their forward positions in #Kyselivka & moved back toward Dnipro river bank. Sat image from 09-09 shows that indeed most vehicles left their positions.only 4 vehicles(damaged?) remain in their forward position. pic.twitter.com/p9KOHo1vnI— NLwartracker (@NLwartracker) September 11, 2022
Как отмечает ISW, Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.
Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям.
Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.
В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и постоянно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
- Российское военное командование может приостановить развертывание вновь сформировавшихся подразделений в Украине из-за недавних потерь россиян и общего ухудшения морального положения.
- Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинцы завоевали Харьковскую область, и они активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
- Украинские войска продолжали обстреливать русские военные объекты и позиции в Херсонской области.
- Возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о возобновлении второй резервной линии электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
- Масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и побуждает россиян оставить оккупированные части Украины далеко за линией столкновения.