Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Джерело: ISW

Деталі: Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

2 days ago rumors surfaced that DNR forward troops in #Kherson left their forward positions in #Kyselivka & moved back toward Dnipro river bank. Sat image from 09-09 shows that indeed most vehicles left their positions.only 4 vehicles(damaged?) remain in their forward position. pic.twitter.com/p9KOHo1vnI