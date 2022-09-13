Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 07:04
скриншот

За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Джерело: ISW

Деталі: Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Як зазначає ISW, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.

Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

ВІДЕО ДНЯ

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.
  • Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати росіян і загальне погіршення морального стану.
  • Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.
  • Українські війська продовжували обстрілювати російські військові об’єкти та позиції в Херсонській області.
  • Повернення Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаХерсонська областьконтрнаступЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Клерк з апарату прем'єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Ситуація в регіонах: росіяни б’ють по сходу та півдню, тривають бої на Луганщині
США можуть незабаром виділити $600 млн військової допомоги Україні – ЗМІ
Контрнаступ перевищив очікування, але Росія може атакувати знову – Резніков
Останні новини
20:50
У Києві найкращим старшокласникам будуть виплачувати щомісячну стипендію
20:49
На Харківщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів
20:32
Зеленський збирав Ставку: заслухав командувачів щодо контрнаступу
20:11
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
20:09
Шольц вперше з травня поговорив з Путіним: закликав до виведення військ і переговорів
20:07
Через війну українці залишаються психологічно мобілізованими – дослідження
20:05
Народних артистів, які підтримують або замовчують агресію РФ, позбавлять звань – Ткаченко
19:58
Українська армія відбила атаки в районі 8 населених пунктів - зведення
19:33
Німецький концерн відремонтував 16 БМП Marder для України, чекає дозволу уряду на відправку
19:09
Медведєва злякали гарантії безпеки Україні: каже про апокаліпсис
Усі новини...