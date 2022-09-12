Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 11:40
Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами
Дмитрий Медведев, фото ntv

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Источник: Медведеву в Telegram

Прямая речь: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

Реклама:

Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
  • В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
  • После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

Темы: МедведевЗеленскийпрезидентпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: