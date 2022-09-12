Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 11:40
Дмитрий Медведев, фото ntv

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Источник: Медведеву в Telegram

Прямая речь: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

  • Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
  • В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
  • После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МедведевЗеленскийпрезидентпереговоры
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

В Луганской области тоже есть освобожденные населенные пункты – ОВА

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Медведев
Новые перлы Медведева: Зеленский под психотропами, первый ангел апокалипсиса вострубил
Медведев заявил, что в ЕС тоже есть атомные станции и там "возможны случайности"
Путин послал Медведева в Украину, и тот приехал
Последние новости
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
00:28
МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС
00:20
В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
23:49
В Словакии, где развалилась правительственная коалиция, проведут референдум о досрочных выборах
23:46
Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается
23:18
Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики
23:06
"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии
22:41
Боррель позвонил по телефону Кулебе: обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине
22:18
фото, виеоК Чарльзу ІІІ и Камилле обратилась украинка: поблагодарила за поддержку в войне с Россией
Все новости...