Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Источник: Медведеву в Telegram

Прямая речь: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".

В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.

После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.