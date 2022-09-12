Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Источник: Медведеву в Telegram

Прямая речь: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

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Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

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