Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами
Понедельник, 12 сентября 2022, 11:40
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.
Источник: Медведеву в Telegram
Прямая речь: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.
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Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".
Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
- В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
- После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.