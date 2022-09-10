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"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 17:24
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, скриншот видео

В Минобороны России заявили, что перебросили войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на донецкое направление якобы для достижения целей "спецоперации", а также провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий.

Источник: заявление Минобороны РФ

Дословно: "Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "Донецкой Народной Республики".

В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

Детали: В Минобороны РФ также утверждают, что для недопущения ущерба российским войскам наносили по украинским военным "мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии".

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Темы: РосcиядеоккупацияХарьковская область
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