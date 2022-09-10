"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине
В Минобороны России заявили, что перебросили войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на донецкое направление якобы для достижения целей "спецоперации", а также провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий.
Источник: заявление Минобороны РФ
Дословно: "Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.
С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "Донецкой Народной Республики".
В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".
Детали: В Минобороны РФ также утверждают, что для недопущения ущерба российским войскам наносили по украинским военным "мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии".
Предыстория:
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что Вооруженные силы освободили от оккупантов город Купянск.
- В тот же день стало известно, что российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области.
- До сих пор в России официально не комментировали контрнаступление ВСУ в Харьковской области. В частности, Минобороны РФ не упоминало об этом на своих ежедневных брифингах 9 и 10 сентября.
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