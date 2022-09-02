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На ЗАЭС подключили к сети отключенный из-за вражеских обстрелов энергоблок

Станислав ПогориловПятница, 2 сентября 2022, 16:42
Фото: Энергоатом

Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности".

Детали: Сообщается, что сейчас на АЭС работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Предыстория:

  • 1 сентября Гросси сказал, что смог осмотреть ключевые зоны, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команде следует завершить анализ технических аспектов. Он также заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.
  • В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС.
  • Сам Гроси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

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Темы: ЗАЭСЭнергоатомУкраинаРосcия
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