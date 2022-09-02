На ЗАЭС подключили к сети отключенный из-за вражеских обстрелов энергоблок
Пятница, 2 сентября 2022, 16:42
Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности.
Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram
Дословно: "Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности".
Детали: Сообщается, что сейчас на АЭС работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Предыстория:
- 1 сентября Гросси сказал, что смог осмотреть ключевые зоны, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команде следует завершить анализ технических аспектов. Он также заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.
- В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС.
- Сам Гроси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.