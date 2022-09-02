На ЗАЭС подключили к сети отключенный из-за вражеских обстрелов энергоблок

Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный в результате обстрела россиянами, снова подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Энергоблок №5 Запорожской АЭС, отключенный вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подсоединен к энергосети, продолжается набор мощности".

Детали: Сообщается, что сейчас на АЭС работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Предыстория: