После громкого анонса Путин так и не смог выступить. Пока что
Во вторник вечером ожидалось обращение президента РФ Владимира Путина, в котором он должен был объявить о так называемых референдумах на оккупированных территориях Украины. Центральные каналы даже вывесили анонсы предстоящей речи. Однако после двух часов ожидания их удалили.
Источник: российские СМИ
Детали: По информации "Медузы", анонсы удалили, в частности RT и "Первый канал". А "Московский комсомолец", по данным издания, написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь".
Пришлось "отменить событие" и известным российским пропагандистам Владимиру Соловьеву и Маргарите Симоньян.
Сначала они оба написали в своих телеграм-каналах интригующее "Ждете?", как бы намекая на ажиотаж вокруг "долгожданного выступления" Путина. А спустя два часа ожидания Соловьев запостил лаконичное "Завтра", а Симоньян отправила всех спать.
Сначала они оба написали в своих телеграм-каналах интригующее "Ждете?", подогревая интерес к предстоящему выступлению Путина. Однако спустя два часа ожидания Соловьеву пришлось запостить лаконичное "Завтра", а Симоньян – отправить всех спать.
Также Telegram-каналы сообщали, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Позже телеграм-канал Baza сообщил, что обращение Путина покажут с 9 до 10 утра среды.
Что предшествовало:
- Во вторник днем в российском информационном пространстве появился анонс, что 20 сентября вечером Путин выступит по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
- 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
- Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
- Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.