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Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП

Среда, 18 декабря 2019, 13:47
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье.

Источник: пресс-служба САП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "18 декабр ... сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья".

Детали: По данным источника УП, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.

Детективы выяснили, что он получил в наследство квартиру в столице, но скрыл этот факт и незаконно получил из госбюджета 361,5 тысячи гривен компенсаций.

Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Что было раньше: 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысячи гривен компенсации из государственного бюджета.

Предыстория: 

  • 18 ноября общественное движение "Чесно" обнародовал данные, согласно которым, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.
  • В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей Татьяне Ситарук, которая является матерью его жены. 
  • Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадажильеденьгиБПП
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