Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье.
Источник: пресс-служба САП, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "18 декабр ... сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья".
Детали: По данным источника УП, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.
Детективы выяснили, что он получил в наследство квартиру в столице, но скрыл этот факт и незаконно получил из госбюджета 361,5 тысячи гривен компенсаций.
Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК.
Что было раньше: 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысячи гривен компенсации из государственного бюджета.
Предыстория:
- 18 ноября общественное движение "Чесно" обнародовал данные, согласно которым, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.
- В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей Татьяне Ситарук, которая является матерью его жены.
- Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья.