Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье.

Источник: пресс-служба САП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "18 декабр ... сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья".

Детали: По данным источника УП, речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.

Детективы выяснили, что он получил в наследство квартиру в столице, но скрыл этот факт и незаконно получил из госбюджета 361,5 тысячи гривен компенсаций.

Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Что было раньше: 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысячи гривен компенсации из государственного бюджета.

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