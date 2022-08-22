Залужный озвучил потери: почти 9 тысяч украинских героев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что на войне против российских захватчиков погибли почти 9 тысяч украинских героев.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время.

Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли".

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