Залужный озвучил потери: почти 9 тысяч украинских героев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что на войне против российских захватчиков погибли почти 9 тысяч украинских героев.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время.

Реклама:

Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли".

Что предшествовало:

В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.

В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

6 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

14 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россиян 3,5 тысячи украинских защитников отметили государственными наградами посмертно.

По состоянию на 22 августа украинские защитники уничтожили – 45 400 российских военных, 1 919 танков и 1 032 артиллерийские системы.