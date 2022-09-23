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В России собираются призвать 1,2 миллиона человек – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 17:15
GettyImages

В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Источник: "Медуза" со ссылкой на собеседника, близкого к одному из федеральных министерств

Детали: Он отметил, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму", и добавил: "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны – ред.)".

Одновременно с этим источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств.

В Петербурге призвать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полномочному представительству Северо-Западного федерального округа.

В то же время в комментарии кремлевскому изданию ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщение о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — ложь.

Также он назвал неправдой более ранние утверждения, что Кремль планирует призвать до 1 млн человек в рамках мобилизации.

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Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

Темы: мобилизацияРосcиявойнаРосcия
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