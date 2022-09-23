Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ГСЧС завершила тестирование системы оповещения

Ирина БалачукПятница, 23 сентября 2022, 17:22
Фото pixabay.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 23 сентября завершила тестирование системы оповещения.

Источник: заместитель главы ГСЧС Роман Примуш в Facebook

Прямая речь Примуша: "Сегодня ГСЧС успешно завершило тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast. Такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни. Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить требовало определенного времени для тестирования".

Детали: По словам Примуша, в прошлом году внедрение этой системы оценили в несколько миллионов долларов и почти год времени на все работы, но благодаря поддержке ряда партнеров ГСЧС реализовала этот проект на бесплатной основе.

Примуш отметил, что в дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для отправки реальных сигналов об угрозах для украинцев.

Он также добавил, что сейчас ГСЧС во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работает над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать оповещения.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГСЧСвойначрезвычайное происшествие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW

обновлено от 04.22, фотоРоссияне попали в жилой дом в Запорожье, есть погибший и 7 пострадавших

Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"

Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Все новости...
ГСЧС
Сигнал оповещения в телефоне: тестирование системы решили продолжить
ГСЧС запускает новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях
В Харькове ГСЧС спас котенок от пожара в результате ракетного удара
Последние новости
07:41
На Запорожье и Херсонщине оккупанты раздают повестки – штаб
07:25
ВСУ поразили около 40 районов сосредоточения врага – сводка
07:03
Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW
06:14
Блинкен предупредил Китай о "последствиях" в случае помощи России
05:55
обновлено от 04.22, фотоРоссияне попали в жилой дом в Запорожье, есть погибший и 7 пострадавших
05:20
Во Франции расследуют семь дел о преступлениях, совершенных в отношении французов в Украине
04:07
ВСУ приземлили российский Ми-8 и поразили три сосредоточения врага – ОК "Юг"
03:42
Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами
02:45
Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов
01:52
Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"
Все новости...