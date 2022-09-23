ГСЧС завершила тестирование системы оповещения

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 23 сентября завершила тестирование системы оповещения.

Источник: заместитель главы ГСЧС Роман Примуш в Facebook

Прямая речь Примуша: "Сегодня ГСЧС успешно завершило тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast. Такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни. Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить требовало определенного времени для тестирования".

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Детали: По словам Примуша, в прошлом году внедрение этой системы оценили в несколько миллионов долларов и почти год времени на все работы, но благодаря поддержке ряда партнеров ГСЧС реализовала этот проект на бесплатной основе.

Примуш отметил, что в дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для отправки реальных сигналов об угрозах для украинцев.

Он также добавил, что сейчас ГСЧС во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работает над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать оповещения.

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