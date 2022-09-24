Рука с сине-желтыми браслетами: Зеленский дал "Героя" замученному солдату и ряду других защитников

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины замученному бойцу Сергею Сове из Никополя, фото изуродованной руки которого с сине-желтыми браслетами на руке облетело весь мир.

Источник: указ президента №666 от 24 сентября, сайт ОП

Дословно из указа: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно)".

Детали: Как сообщает пресс-служба ОП, Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Фото ОПУ

Награды получили:

полковник Национальной гвардии Украины Мукимбой Жумабоев , под чьим командованием гаубичный артиллерийский дивизион с первых дней полномасштабной войны обеспечивал поддержку сил обороны Харькова и местного аэропорта.

, под чьим командованием гаубичный артиллерийский дивизион с первых дней полномасштабной войны обеспечивал поддержку сил обороны Харькова и местного аэропорта. лейтенант Нацгвардии Евгений Громадский , под чьим командованием взвод НГУ участвовал в обороне Харькова.

, под чьим командованием взвод НГУ участвовал в обороне Харькова. стрелок-зенитчик, солдат НГУ Роман Гломба , который во время боевых дежурств прикрывал от воздушного нападения позиции батальона в Запорожской области, вблизи села Малая Токмачка. Меткими выстрелами из ПЗРК "Игла" солдат трижды уничтожал вражеские самолеты Су-25 (29 апреля, 23 мая и 29 мая).

, который во время боевых дежурств прикрывал от воздушного нападения позиции батальона в Запорожской области, вблизи села Малая Токмачка. Меткими выстрелами из ПЗРК "Игла" солдат трижды уничтожал вражеские самолеты Су-25 (29 апреля, 23 мая и 29 мая). капитан Государственного бюро расследований Виктор Шилимов , который во взаимодействии с ГУР в период с 28 февраля по 4 марта выполнял боевые задачи по взятию и удержанию боевых позиций в городе Буче и поселке Гостомель Киевской области.

, который во взаимодействии с ГУР в период с 28 февраля по 4 марта выполнял боевые задачи по взятию и удержанию боевых позиций в городе Буче и поселке Гостомель Киевской области. подполковник Игорь Михальчук , который выполнял задачи в районе проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил и продолжает нести службу.

, который выполнял задачи в районе проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил и продолжает нести службу. майор Александр Юрковский , командир артиллерийского дивизиона, чье подразделение в мае уничтожило технику врага и понтонную переправу через реку Северский Донец в районе Белогоровки (Луганская область).

, командир артиллерийского дивизиона, чье подразделение в мае уничтожило технику врага и понтонную переправу через реку Северский Донец в районе Белогоровки (Луганская область). старший лейтенант Владислав Бандар, командир парашютно-десантного батальона, который имеет боевой опыт в АТО и ООС и во время полномасштабного российского вторжения обеспечивал оборону на взводных опорных пунктах в районе моста через реку Северский Донец возле населенного пункта Счастье на Луганщине.

Кроме того, президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.

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В частности, ордена передали:

семье младшего сержанта Нацгвардии Александра Тимченко , который 26 февраля в районе населенного пункта Трехизбенка под постоянными массированными артиллерийскими обстрелами со стороны вражеских войск занял огневую позицию, дав возможность побратимам из своего отделения выйти из района поражения. Тимченко гранатой взорвал вражескую БМП вместе с пехотой. Достойно приняв бой, младший сержант дал возможность собратьям отойти, а сам остался и получил ранения, несовместимые с жизнью.

, который 26 февраля в районе населенного пункта Трехизбенка под постоянными массированными артиллерийскими обстрелами со стороны вражеских войск занял огневую позицию, дав возможность побратимам из своего отделения выйти из района поражения. Тимченко гранатой взорвал вражескую БМП вместе с пехотой. Достойно приняв бой, младший сержант дал возможность собратьям отойти, а сам остался и получил ранения, несовместимые с жизнью. матери старшего солдата НГУ Артема Амелина , который подбил вражеский танк двумя гранатами, но сам получил осколочное ранение, когда 26 февраля колонна оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских сил в районе населенного пункта Трехизбенка на Луганщине.

, который подбил вражеский танк двумя гранатами, но сам получил осколочное ранение, когда 26 февраля колонна оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских сил в районе населенного пункта Трехизбенка на Луганщине. жене и детям полковника НГУ Дмитрия Апухтина , который выполнял боевые задачи по организации обороны и недопущения продвижения врага в Мариуполь. 12 марта на блокпосте на северной окраине Мариуполя во время наступления вражеской колонны полковник, принимая огонь на себя, не дал противнику возможности продвинуться вглубь города, но сам погиб.

, который выполнял боевые задачи по организации обороны и недопущения продвижения врага в Мариуполь. 12 марта на блокпосте на северной окраине Мариуполя во время наступления вражеской колонны полковник, принимая огонь на себя, не дал противнику возможности продвинуться вглубь города, но сам погиб. семье старшего лейтенанта НГУ Виктора Головко, чья группа в середине марта получила задание уничтожить противника на правом берегу реки Ирпень. Головко прикрыл собой побратима, в результате чего сам получил ранения. При попытке эвакуации россияне попали в автомобиль из РПГ. Головко и двое бойцов погибли на месте.

чья группа в середине марта получила задание уничтожить противника на правом берегу реки Ирпень. Головко прикрыл собой побратима, в результате чего сам получил ранения. При попытке эвакуации россияне попали в автомобиль из РПГ. Головко и двое бойцов погибли на месте. жене майора НГУ Романа Собкива , который возглавлял группу, участвовавшую в уничтожении врага на берегу реки Ирпень. Собкив обошел вражеские позиции, первым ворвался в окопы противника и начал уничтожать оккупантов. Чувствуя угрозу гибели группы, приказал ей покинуть позиции, а сам остался прикрывать отход личного состава. Майор погиб от множественных ранений.

, который возглавлял группу, участвовавшую в уничтожении врага на берегу реки Ирпень. Собкив обошел вражеские позиции, первым ворвался в окопы противника и начал уничтожать оккупантов. Чувствуя угрозу гибели группы, приказал ей покинуть позиции, а сам остался прикрывать отход личного состава. Майор погиб от множественных ранений. семье полковника Госпогранслужбы Игоря Дашко , который с марта в составе пограничного отряда вместе с военнослужащими полка "Азов" оборонял Мариуполь. 9 апреля во время боя с превосходящими силами противника Дашко получил тяжелые ранения. Прикрывая отход своей группы из окружения, не желая попасть в плен и осознавая опасность от захвата врагом радиостанции, полковник вышел в радиоэфир и, крикнув "Слава Украине!", совершил самоподрыв гранатой.

, который с марта в составе пограничного отряда вместе с военнослужащими полка "Азов" оборонял Мариуполь. 9 апреля во время боя с превосходящими силами противника Дашко получил тяжелые ранения. Прикрывая отход своей группы из окружения, не желая попасть в плен и осознавая опасность от захвата врагом радиостанции, полковник вышел в радиоэфир и, крикнув "Слава Украине!", совершил самоподрыв гранатой. матери боевого медика, сержанта Инны Дерусовой, которая находилась в Ахтырке Сумской области, где, рискуя жизнью, спасла более десяти военнослужащих. Оказывая медицинскую помощь раненым, 26 февраля Дерусова погибла во время вражеского обстрела.

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