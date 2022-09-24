В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ

В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на информированного собеседника

Детали: По его словам, были мобилизованы 59 человек.

Прямая речь: "Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат".

Напомним: