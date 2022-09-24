Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 19:57
Getty Images

В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на информированного собеседника

Детали: По его словам, были мобилизованы 59 человек.

Прямая речь: "Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат".

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.
  • После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.

Темы: мобилизацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия может нарушить конвенцию и прибегнуть к мобилизации украинских военнопленных – ISW

ВСУ поразили расположение росгвардии в Херсоне – оперативное командование

ОбновленоВраг нанес массированный ракетный удар по Запорожью

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Зеленский дал три обещания российским военным, которые сдадутся в плен

РФ планирует "присоединить" оккупированные территории 30 сентября – росСМИ

Все новости...
мобилизация
В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин – СМИ
Протесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей
Власти Чечни мобилизировали более 500 мужчин, подавших на загранпаспорт – росСМИ
Последние новости
09:33
В Херсоне погиб экс-нардеп Рады - росСМИ
09:30
Британская разведка: Мобилизацию могут использовать для усиления Росгвардии
09:23
Россияне выпустили более 170 снарядов из "Градов" и артиллерии по Днепропетровщине
09:14
КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом вице-президента США в Сеул
08:58
"Референдум" на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА
08:41
В Италии проходят досрочные выборы
08:25
Россияне иранскими дронами атаковали центр Одессы
07:58
фотоРоссияне нанесли удары по жилым домам Николаева – мэр
07:43
фотоSpaceX вывела на орбиту 52 спутника Starlink
06:45
ВСУ дали отпор врагу в районах 6 населенных пунктов – сводка
Все новости...