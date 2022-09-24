В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ

В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на информированного собеседника

Детали: По его словам, были мобилизованы 59 человек.

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Прямая речь: "Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат".

Напомним:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.

Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.

После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.