В одной из деревень России мобилизовали всех мужчин – СМИ
Суббота, 24 сентября 2022, 19:57
В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.
Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на информированного собеседника
Детали: По его словам, были мобилизованы 59 человек.
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Прямая речь: "Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат".
Напомним:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.
- После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.
- В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.
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