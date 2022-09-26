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Объявленная Путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

Станислав ПогориловПонедельник, 26 сентября 2022, 11:05
Владимир Путин, фото: Getty Images

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия Путина относительно мобилизации россиян, настолько глубокие и фундаментальные, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в РФ будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Что предшествовало

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.
  • После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

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Темы: войнаРосcияПутинмобилизация
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