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Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни - ISW

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 11:05
Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни - ISW
Володимир Путін, фото: Getty Images

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни, вважають в американському Інституті дослідження війни (ISW).

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Аналітика кажуть, що проблеми, які підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.

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"Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році", - говориться у звіті ISW.

Процес мобілізації в РФ буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.

Теми: війнаРосіяПутінмобілізація
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