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Патриарх РПЦ Кирилл поддержал мобилизацию в России

Станислав ПогориловВторник, 27 сентября 2022, 13:50
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал мобилизацию в России
патриарх Кирилл, фото: Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл в своей проповеди поддержал объявленную в России мобилизацию, поскольку это поможет "примирить" Украину и Россию.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Кирилла: "Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества".

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Детали: По словам российского патриарха, мобилизация поможет "примирению", что позволит ввести Украину в единое пространство РПЦ.

Он также убежден в том, что "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 сентября Кирилл на воскресной проповеди заявил, что жертва "при исполнении воинского долга" "смывает все грехи".
  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

Темы: КириллвойнаУкраинаРосcия
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