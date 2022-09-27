Патріарх РПЦ Кирил підтримав мобілізацію в Росії

Патріарх РПЦ Кирил у своїй проповіді підтримав оголошену в Росії мобілізацію, бо це допоможе "примирити" Україну та Росію.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Кирила: "Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни".

Деталі: За словами російського патріарха, мобілізація допоможе "примиренню", що дозволить увести Україну в єдиний простір РПЦ.

Він також переконаний у тому, що "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти по шляху "небезпечних компромісів".

Що було раніше:

25 вересня Кирил на недільній проповіді заявив, що жертва "при виконанні військового обов'язку" "змиває всі гріхи".

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.

Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.