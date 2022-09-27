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Совфед может рассмотреть "вхождение" оккупированных территорий Украины в РФ 4 октября

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 18:12
Совфед может рассмотреть вхождение оккупированных территорий Украины в РФ 4 октября
Заседание Совфеда. Фото council.gov.ru

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед может рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России 4 октября, если итоги псевдореферендумов будут "положительными".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Матвиенко  

Прямая речь Матвиенко: "Мы с уважением относимся к воле жителей "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, и, если такова воля с их стороны – войти в состав России, безусловно, мы поддержим".

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Детали: Вместе с тем она отметила, что необходимости во внеочередном заседании палаты нет.

Матвиенко сообщила, что 27 сентября завершающий день псевдоголосования на оккупированных территориях, поэтому итоги псевдореферендумов могут быть подведены 28 сентября или "в ближайшие дни".

По словам Матвиенко, плановое заседание Совета Федерации будет 4 октября.

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"Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", ­– заявила глава Совфеда.

Предыстория: 

  • Ранее российские пропагандистские агентства сообщали, что Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.
  • Сообщалось, что законопроекты о "вхождении" оккупированных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября и рассмотреть на внеочередном заседании 29 сентября.
  • РосСМИ отмечали, что и Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о так называемом "вхождении в состав России новых субъектов".
  • Также сообщалось, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября.
  • 27 сентября оккупанты опубликовали первые результаты "референдумов" на участках в России: говорят, что якобы "за" 98%.

Темы: РосcияоккупацияПутин
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