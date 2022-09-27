Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Совфед может рассмотреть "вхождение" оккупированных территорий Украины в РФ 4 октября

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 18:12
Заседание Совфеда. Фото council.gov.ru

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед может рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России 4 октября, если итоги псевдореферендумов будут "положительными".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Матвиенко  

Прямая речь Матвиенко: "Мы с уважением относимся к воле жителей "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, и, если такова воля с их стороны – войти в состав России, безусловно, мы поддержим".

Детали: Вместе с тем она отметила, что необходимости во внеочередном заседании палаты нет.

Матвиенко сообщила, что 27 сентября завершающий день псевдоголосования на оккупированных территориях, поэтому итоги псевдореферендумов могут быть подведены 28 сентября или "в ближайшие дни".

По словам Матвиенко, плановое заседание Совета Федерации будет 4 октября.

"Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", ­– заявила глава Совфеда.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Ранее российские пропагандистские агентства сообщали, что Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.
  • Сообщалось, что законопроекты о "вхождении" оккупированных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября и рассмотреть на внеочередном заседании 29 сентября.
  • РосСМИ отмечали, что и Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о так называемом "вхождении в состав России новых субъектов".
  • Также сообщалось, что президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября.
  • 27 сентября оккупанты опубликовали первые результаты "референдумов" на участках в России: говорят, что якобы "за" 98%.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: РосcияоккупацияПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

Все новости...
Росcия
Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия
Часть сотрудников Российской федерации спорта отказалась возвращаться в РФ после выездного матча
Украина генерирует отговорки: Зеленский недоволен промедлением в вопросе санкций против олигархов с РФ
Последние новости
05:46
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
03:52
На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД
02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"
01:33
Россия будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу – СМИ
00:57
Враг из САУ ударил по общине на Сумщине
00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
00:20
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
00:18
Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
Все новости...