Совфед может рассмотреть "вхождение" оккупированных территорий Украины в РФ 4 октября

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед может рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России 4 октября, если итоги псевдореферендумов будут "положительными".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Матвиенко

Прямая речь Матвиенко: "Мы с уважением относимся к воле жителей "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, и, если такова воля с их стороны – войти в состав России, безусловно, мы поддержим".

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Детали: Вместе с тем она отметила, что необходимости во внеочередном заседании палаты нет.

Матвиенко сообщила, что 27 сентября завершающий день псевдоголосования на оккупированных территориях, поэтому итоги псевдореферендумов могут быть подведены 28 сентября или "в ближайшие дни".

По словам Матвиенко, плановое заседание Совета Федерации будет 4 октября.

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"Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", ­– заявила глава Совфеда.

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