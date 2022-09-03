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Siemens: заявленная "Газпромом" проблема – не причина для остановки "Северного потока"

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 17:11
Siemens: заявленная Газпромом проблема – не причина для остановки Северного потока
Anadolu Agency via Getty Images

Утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может быть технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток".

Об этом заявила немецкая компания Siemens Energy, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение ("Газпрома", - ред.) не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy.

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Устранение подобных неполадок – это рутинная операция в пределах работ по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение таких инцидентов не приводило к прекращению эксплуатации, отмечается в заявлении.

В компании добавили, что в настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием "Северного потока", но готова принять участие в технических работах, отметив, что "на компрессорной станции "Портовая" есть достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока".

Вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

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Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Темы: ГазпромРосcиягаз
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