Россияне обстреливали общины Сумщины с минометов и САУ, более 60 прилетов

За прошедшие сутки россияне открывали огонь по двум общинам Сумской области – из минометов и САУ.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: Блопольскую общину враг дважды обстрелял, всего 17 прилетов из миномета.

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Кроме того, к вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской общины. Всего около 50 прилетов из САУ и минометов.

По словам Живицкого, пострадавших нет. Относительно разрушений информация уточняется.