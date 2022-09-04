Россияне обстреливали общины Сумщины с минометов и САУ, более 60 прилетов
Воскресенье, 4 сентября 2022, 00:14
За прошедшие сутки россияне открывали огонь по двум общинам Сумской области – из минометов и САУ.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Детали: Блопольскую общину враг дважды обстрелял, всего 17 прилетов из миномета.
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Кроме того, к вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской общины. Всего около 50 прилетов из САУ и минометов.
По словам Живицкого, пострадавших нет. Относительно разрушений информация уточняется.