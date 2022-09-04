Оккупанты начали выдавать повестки в Мелитополе – центр при СНБО
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне начали выдавать местным жителям повестки на войну в Украине.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО
Дословно: "Во временно оккупированном Мелитополе местным жителям рашисты начали выдавать повестки и заставляют воевать за РФ".
Что предшествовало: В апреле в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Херсонской области россияне объявили мобилизацию мужчин.
Также с самого начала полномасштабного вторжения оккупанты проводят мобилизацию на захваченных ранее территориях Луганской и Донецкой областей.
Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и пожилых людей. По его словам, в Луганской области оккупанты вызывают учителей из отпусков, чтобы вручить им повестки, а также требуют списки работников мужского пола на предприятиях.
В Мининтеграции советуют мужчинам, которых хотят мобилизовать россияне на временно оккупированных территориях, всячески избегать получения повестки, а в случае незаконного призыва сдаваться в плен ВСУ.
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