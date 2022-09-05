Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 06:18
Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке – ISW
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке.

Источник: ISW

Детали: Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке.

Реклама:

Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков.

По прогнозам ISW, россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечают военные аналитики, украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блоггеров, которые до сих пор "прислушивались к оптимистической риторике Кремля".

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска освободили два населенных пункта на юге Украины и один населенный пункт в Донецкой области. ISW независимо подтвердил факт освобождения населенного пункта в Донецкой области и одного в Херсонской области.
  • На видео с геолокацией видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.

  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.
  • Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блоггеров, в то время как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.
  • Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.
  • Украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.
  • Сообщается, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий:

 
 
 

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Оккупанты Херсонщины запретили пересекать реку, угрожают стрелять – Генштаб
Воздушные силы объясняют, что иранские беспилотники в РФ – не так страшны, как их малюют
Пограничники показали, как бьют по позициям россиян возле Святогорска
В Мариуполе набирает обороты сопротивление – мэрия
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: