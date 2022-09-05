Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке.

Источник: ISW

Детали: Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке.

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Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков.

По прогнозам ISW, россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

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Как отмечают военные аналитики, украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блоггеров, которые до сих пор "прислушивались к оптимистической риторике Кремля".

Ключевые выводы аналитиков института:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска освободили два населенных пункта на юге Украины и один населенный пункт в Донецкой области. ISW независимо подтвердил факт освобождения населенного пункта в Донецкой области и одного в Херсонской области.

На видео с геолокацией видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.

Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блоггеров, в то время как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.

Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.

Сообщается, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий: