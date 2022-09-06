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Подрыв "коменданта" Бердянска: оккупанты сменили версию с "трупа" на "остался без ног"

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 22:06
фото: коллаборанта Владимира Рогова

Российские оккупанты опровергли смерть так называемого "коменданта" Бердянска Артема Бардина, чей автомобиль взорвали в центре оккупированного города в Запорожской области и сообщили, что он потерял ноги и борется за жизнь.

Источник: прокремлевские издания "РИА Новости" и "ТАСС"

Детали: Изначально коллаборанты и госпредатели Украины сообщили российским пропагандистам, что Бардин умер от полученных ранений, однако позже опровергли свои заявления.

Приспешники оккупантов сообщили, что Бардину оторвало ноги и он потерял много крови.

Прямая речь: "Информация о гибели "коменданта" Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелые ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь".

Автомобиль Бардина 6 сентября взорвался в оккупированном Бердянске и его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Российские оккупанты назначили Бардина так называемым "комендантом" оккупированного Бердянска.

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Напомним: 

  • В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.
  • 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.
  • 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

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Темы: Бердянскоккупациявойнаколлаборационизм
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