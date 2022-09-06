Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрыв "коменданта" Бердянска: оккупанты сменили версию с "трупа" на "остался без ног"

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 22:06
Подрыв коменданта Бердянска: оккупанты сменили версию с трупа на остался без ног
фото: коллаборанта Владимира Рогова

Российские оккупанты опровергли смерть так называемого "коменданта" Бердянска Артема Бардина, чей автомобиль взорвали в центре оккупированного города в Запорожской области и сообщили, что он потерял ноги и борется за жизнь.

Источник: прокремлевские издания "РИА Новости" и "ТАСС"

Детали: Изначально коллаборанты и госпредатели Украины сообщили российским пропагандистам, что Бардин умер от полученных ранений, однако позже опровергли свои заявления.

Реклама:

Приспешники оккупантов сообщили, что Бардину оторвало ноги и он потерял много крови.

Прямая речь: "Информация о гибели "коменданта" Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелые ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь".

Автомобиль Бардина 6 сентября взорвался в оккупированном Бердянске и его в тяжелом состоянии госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Российские оккупанты назначили Бардина так называемым "комендантом" оккупированного Бердянска.

Напомним: 

  • В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.
  • 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.
  • 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

Темы: Бердянскоккупациявойнаколлаборационизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Бердянск
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: