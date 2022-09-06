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Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 20:50
Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине
Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер, Getty Images

Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на брифинге во вторник.

"Провозглашение (России спонсором терроризма) может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. К примеру, согласно гуманитарным экспертам и организациям, с которыми мы говорили, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины", – сказала представитель Белого дома.

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Она добавила, что такой шаг Вашингтона может нанести ущерб гуманитарным усилиям по облегчению экспорта продовольствия и усложнить реализацию "зернового соглашения".

"Это также подорвет беспрецедентные многосторонние условия, крайне действенные для привлечения к ответственности Путина, а также подорвет нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров", – отметила Карин-Жан Пьер.

"Мы уже ввели строгие ограничения, соответствующие уровню провозглашения (России спонсором терроризма). Наши санкции, экспортный контроль и меры по дальнейшей изоляции России от глобальной экономики оказывают значительное влияние", – добавила представительница Белого дома.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Как известно, Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

После принятия в Сенате аналогичный законопроект в Палату представителей представила группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма. Однако, несмотря на давление Конгресса и призывы Украины, Госдеп не пошел на этот шаг.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.

Темы: СШАРосcиятерроризмУкраина
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