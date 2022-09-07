Часть Энергодара после повреждения подстанции "Луч" – без электричества

Часть города Энергодар в Запорожской области остается без электроснабжения из-за повреждения подстанции "Луч".

Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов

Дословно: "На утро 7 сентября, после повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов, без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона Энергодара.

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Учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа, люди здесь больше всего страдают от последствий рашистских провокаций и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы".