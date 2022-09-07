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Данилов считает, что распад России уже начался: Есть десяток регионов, готовых выйти из РФ

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 14:27
Алексей Данилов. Фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в России уже начались процессы, которые приведут к распаду страны-агрессора.

Источник: Данилов в интервью LB.UA

Прямая речь секретаря СНБО: "Там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты.

В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов".

Детали: По словам Данилова, об этом свидетельствуют данные специсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории.

Они показывают, что есть территории, которые не поддерживают режим президента России Владимира Путина, и их процент "намного больше, чем, условно говоря, еще два месяца назад".

Данилов добавил, что сами же россияне знают об этих территориях, которые готовы освобождаться от РФ.

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Среди них он на первом месте назвал Татарстан, а на втором Ичкерию, которая "обязательно будет свободной".

Данилов убежден – когда процесс выхода из РФ начнется, то остановить его будет невозможно, потому что он будет набирать обороты и закончится развалом Федерации.

Секретарь СНБО также добавил, что Украина почти не принимает участия в этом – Путин разваливает РФ собственными действиями.

Прямая речь Данилова: "Путин выстроил тоталитарный режим. Конечно, люди запуганы. Я хочу вам напомнить: в Советском Союзе было то же самое. В Советском Союзе людей, которые имели смелость выходить, было очень мало. Но когда начались процессы, люди заполонили все улицы и площади, и этот так называемый великий СССР просто лопнул, как херсонский арбуз, понимаете? Об этом идет речь. Процессы сейчас начинают двигаться. И они двигаются с большой скоростью. Единственное, что нам очень хотелось бы, чтобы это было с сегодня на сегодня, но так в мире не бывает".

Детали: В то же время, секретарь СНБО добавил, что Украина ускоряет эти процессы, когда "убивает тех террористов, которые отправляются к нам сюда", и когда в России растет количество "свежих могил ребят".

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Темы: ДаниловРосcиявойна
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