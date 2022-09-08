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Чиновники администрации Путина контролируют фильтрационные операции в Украине – США в ООН

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 05:37
Чиновники администрации Путина контролируют фильтрационные операции в Украине – США в ООН
ТОМАС-ГРИНФИЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Штаты в Организации Объединенных Наций заявили, что чиновники администрации президента России Владимира Путина контролируют и координируют фильтрационные операции на захваченных территориях в Украине.

Источник: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я хочу четко заявить: Соединенные Штаты располагают информацией о том, что чиновники администрации президента РФ контролируют и координируют эти фильтрационные операции".

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"Принудительное перемещение или депортация находящихся под защитой лиц с оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта – это серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения, которое является военным преступлением".

Детали: Томас-Гринфилд подчеркнула, что по имеющимся данным, российские власти применили фильтрацию и депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины в РФ, часто в отдаленные регионы на Дальнем Востоке.

По ее словам, это все делается оккупационными властями, чтобы подготовить аннексию захваченных территорий Украины, провести фиктивные "референдумы", в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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"Безусловно, мы никогда не признаем каких-либо попыток России силой изменить границы Украины. Мы должны привлечь к ответственности виновников этих зверств. Мы должны ответить как международное сообщество, которое все еще уважает Устав ООН", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Темы: ООНСШАвойнаРосcия
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