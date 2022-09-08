Киевскую улицу переименовали в честь погибшего защитника Романа Ратушного

Киевсовет на заседании 8 сентября переименовал улицу Волгоградскую на улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в ​​Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на Востоке нашего государства в июне этого года".

Реклама:

Детали: Мэр напомнил, что Ратушный пошел защищать Украину в начале широкомасштабного вторжения россиян.

Кличко отметил, что таким образом Киевсовет увековечил имя Ратушного и его защиту зеленых зон Киева.

Кроме Волгоградской, 8 сентября переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 18 июня городской глава Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной столицы в память об общественном активисте и военном Романе Ратушном, который при жизни боролся с застройкой этой территории.

Читайте также: Памяти Романа Ратушного. Пост, который удалил фейсбук

Предыстория: