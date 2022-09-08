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Киевскую улицу переименовали в честь погибшего защитника Романа Ратушного

Ирина БалачукЧетверг, 8 сентября 2022, 15:07
Роман Ратушный. Фото с Facebook Богдана Кутепова

Киевсовет на заседании 8 сентября переименовал улицу Волгоградскую на улицу имени погибшего активиста и защитника Романа Ратушного.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в ​​Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на Востоке нашего государства в июне этого года".

Детали: Мэр напомнил, что Ратушный пошел защищать Украину в начале широкомасштабного вторжения россиян.

Кличко отметил, что таким образом Киевсовет увековечил имя Ратушного и его защиту зеленых зон Киева.

Кроме Волгоградской, 8 сентября переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Что было раньше: 18 июня городской глава Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной столицы в память об общественном активисте и военном Романе Ратушном, который при жизни боролся с застройкой этой территории.

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Предыстория:

  • Роман Ратушный погиб 9 июня в бою под Изюмом, не дожив месяц до 25-летия. С первого дня полномасштабного вторжения РФ он принимал участие в защите Украины. Сначала участвовал в боях под Киевом, а затем в составе 93-й бригады "Холодный Яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Роман служил в разведке 2-го мотопехотного батальона.
  • Ратушный был одним из студентов, которых силовики избили на Майдане в 2013 году.
  • Позже он возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", которая борется с застройкой зеленой зоны столицы: там строил три многоэтажки днепровский застройщик "Дайтона групп". Эту компанию связывают с бывшим чиновником Днепра Геннадием Корбаном.
  • В ноябре 2019 года Роман Ратушный заявил об угрозах со стороны застройщика и сказал, что вынужден скрываться. С этим заявлением он обратился к президенту и генеральному прокурору.
  • В 2021 году Роману Ратушному вручили подозрение за участие в протесте под Офисом президента 20 марта с требованием освободить осужденного Сергея Стерненко. Тогда участники митинга бросали в здание файеры, подожгли табличку "Президент Украины" и разбили стекло одной из дверей здания ОП.

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Темы: Киевдерусификациявойна
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