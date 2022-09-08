Блинкен в Киеве поласкал Патрона

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время неанонсированного визита в Киев встретился с украинской знаменитостью – военным псом Патроном.

Источник: "Радио Свобода" в Telegram, НВ, фотосервис Getty Images

Детали: Встреча состоялась в детской больнице "Охматдет", где поправляются травмированные в результате российской агрессии украинские дети.

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Также во время визита госсекретарь подарил 6-летней пациентке Марине игрушечную собачку. Девочка приехала в столицу из Херсонской области.

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Что предшествовало: 8 сентября Энтони Блинкен неожиданно приехал в Киев. Планируется, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским и посетит населенные пункты вблизи Киева.

Напомним: Пес Патрон породы джек-рассел – это звезда соцсетей и талисман черниговских пиротехников.

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