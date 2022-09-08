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Блинкен в Киеве поласкал Патрона

Евгений КизиловЧетверг, 8 сентября 2022, 15:21
Блинкен в Киеве поласкал Патрона
Энтони блинкен держит на руках патрона, Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время неанонсированного визита в Киев встретился с украинской знаменитостью – военным псом Патроном.

Источник: "Радио Свобода" в Telegram, НВ, фотосервис Getty Images

Детали: Встреча состоялась в детской больнице "Охматдет", где поправляются травмированные в результате российской агрессии украинские дети.

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Getty Images

Также во время визита госсекретарь подарил 6-летней пациентке Марине игрушечную собачку. Девочка приехала в столицу из Херсонской области.

 
Getty Images

Что предшествовало: 8 сентября Энтони Блинкен неожиданно приехал в Киев. Планируется, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским и посетит населенные пункты вблизи Киева.

Напомним: Пес Патрон породы джек-рассел – это звезда соцсетей и талисман черниговских пиротехников.

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В конце мая звездный сапер получил в Каннах самую престижную кинонаграду для животных. А в июле две ветеранские организации США наградили собаку почетными наградами.

Темы: БлинкенСШАКиевВооруженные силы
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