С первого сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров Украины – Зеленский

С первого сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.

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Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни".

Детали: Президент отметил бойцов 115-й отдельной бригады терробороны ОК "Север", отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале – марте, когда останавливали продвижение врага, и сейчас продолжают защищать Украину на Северном направлении.

Также Зеленский выразил благодарность бойцам 117-й отдельной бригады терробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и первой танковой бригаде, крепко удерживающей позиции в направлении Гомель – Городня.

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Зеленский отметил, что 8 сентября провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде говорили об активных действиях на передовой.

По словам президента, Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов.

Зеленский добавил, что вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты украинцев.

Напомним: