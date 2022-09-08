Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

С первого сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров Украины – Зеленский

Алена МазуренкоЧетверг, 8 сентября 2022, 22:15

С первого сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.

Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни".

Детали: Президент отметил бойцов 115-й отдельной бригады терробороны ОК "Север", отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале – марте, когда останавливали продвижение врага, и сейчас продолжают защищать Украину на Северном направлении.

Также Зеленский выразил благодарность бойцам 117-й отдельной бригады терробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и первой танковой бригаде, крепко удерживающей позиции в направлении Гомель – Городня.

Зеленский отметил, что 8 сентября провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде говорили об активных действиях на передовой.

ВИДЕО ДНЯ

По словам президента, Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов.

Зеленский добавил, что вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты украинцев.

Напомним:

  • В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
  • 6 сентября стало известно, что украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.
  • 7 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Премьер Польши прибыл в Киев

картаВСУ могут освободить Купянск в течение трех суток – ISW

Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"

Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
Зеленский: Россия – самый большой источник терроризма в мире
Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи
Последние новости
11:10
В Украине с октября заработает Единая информационная система социальной сферы: что это даст
11:00
Украинцы в рамках онлайн-пробега собрали более миллиона гривен на бронежилеты: как присоединиться
10:48
видеоСБУ задержала предателя, который за деньги уничтожил боеприпасы ВСУ
10:44
Фашизм РФ мощнее итальянского или немецкого – глава Института нацпамяти Антон Дробович
10:42
Air Moldova анонсировала возобновление полетов в Россию
10:34
Пограничники приостанавливали оформление на границе с Венгрией и Румынией
10:20
В Киевской области возможны взрывы: будут подрывать российские мины
10:07
Оккупанты интенсивно бьют по Харьковщине, на Бахмутском направлении идут бои - ОВА
09:59
США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов России
09:55
"єРобота": бизнес получит гранты на закладку садов и развитие перерабатывающих компаний
Все новости...