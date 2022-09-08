С первого сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров Украины – Зеленский
С первого сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.
Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни".
Детали: Президент отметил бойцов 115-й отдельной бригады терробороны ОК "Север", отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале – марте, когда останавливали продвижение врага, и сейчас продолжают защищать Украину на Северном направлении.
Также Зеленский выразил благодарность бойцам 117-й отдельной бригады терробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и первой танковой бригаде, крепко удерживающей позиции в направлении Гомель – Городня.
Зеленский отметил, что 8 сентября провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде говорили об активных действиях на передовой.
По словам президента, Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов.
Зеленский добавил, что вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты украинцев.
Напомним:
- В воскресенье 4 сентября стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье в Херсонской области.
- 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
- 6 сентября стало известно, что украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.
- 7 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.