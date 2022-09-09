Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска
Российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты.
Источник: российские пропагандисткие издания ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на так называемого "главу Купянского района Харьковской области" Максима Губина
Прямая речь коллаборанта Губина: "Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.
Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в "ЛНР" в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области – ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения".
Детали: По данным ТАСС, "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.
"РИА Новости" сообщают, что "женщин с детьми из районов Харьковской области" примет "в своих здравницах Краснодарский край".
Пропагандистские СМИ отмечают, что "обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной", но российские военные якобы "удерживают город".
Губин добавил, украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе – там, по его словам, сейчас располагается линия фронта.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине и переадресовал его в Министерство обороны РФ.
- 9 сентября Институт исследования войны (ISW) сообщил, что украинские войска, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит для россиян пути поставок на востоке Украины.