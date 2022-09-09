Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты.

Источник: российские пропагандисткие издания ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на так называемого "главу Купянского района Харьковской области" Максима Губина

Прямая речь коллаборанта Губина: "Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.

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Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в "ЛНР" в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области – ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения".

Детали: По данным ТАСС, "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

"РИА Новости" сообщают, что "женщин с детьми из районов Харьковской области" примет "в своих здравницах Краснодарский край".

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Пропагандистские СМИ отмечают, что "обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной", но российские военные якобы "удерживают город".

Губин добавил, украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе – там, по его словам, сейчас располагается линия фронта.

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