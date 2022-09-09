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В Бучанском районе нашли останки человека со следами казни

Евгений КизиловПятница, 9 сентября 2022, 16:57
фото с места события, полиция

Под Киевом, в селе Мощун Бучанского района, нашли останки убитого оккупантами человека. Повреждения указывают на то, что жертву казнили.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram

Детали: По его словам, на земельном участке недалеко от леса полицейские нашли присыпанный землей череп.

Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили.

В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.

Небитов рассказал также, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области уже обнаружили 1 360 тел погибших со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля.

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Темы: Бучажертвывойна
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