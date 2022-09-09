В Бучанском районе нашли останки человека со следами казни
Пятница, 9 сентября 2022, 16:57
Под Киевом, в селе Мощун Бучанского района, нашли останки убитого оккупантами человека. Повреждения указывают на то, что жертву казнили.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram
Детали: По его словам, на земельном участке недалеко от леса полицейские нашли присыпанный землей череп.
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Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили.
В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.
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Небитов рассказал также, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области уже обнаружили 1 360 тел погибших со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля.