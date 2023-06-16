Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Пятница, 16 июня 2023, 12:17
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры посетили Бучу Киевской области.
Источник: пресс-служба президента ЮАР
Дословно: "Президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие главы африканских государств и правительств, участвующие в "мирной миссии" африканских лидеров, в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в городе Буча слушают информацию перед посещением братской могилы, где было убито 458 мирных жителей на начальной стадии "конфликта".
Детали: Кроме президента ЮАР, с визитом в Киеве находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта.
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Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу pic.twitter.com/4QSHFS7XtF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2023
Что этому предшествовало:
- Африканские лидеры возглавляют миротворческую миссию, направленную на установление мира после вторжения России в Украину.
- Как сообщал "Reuters", кроме Зеленского, африканские лидеры также собираются встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
- Среди мер, которые могут предложить африканские политики: отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Они также хотят "безусловного соглашения по зерну и удобрениям", в котором очень заинтересована Африка
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