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Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 июня 2023, 12:17
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Скрин из видео в Twitter пресс-службы

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры посетили Бучу Киевской области.

Источник: пресс-служба президента ЮАР

Дословно: "Президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие главы африканских государств и правительств, участвующие в "мирной миссии" африканских лидеров, в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в городе Буча слушают информацию перед посещением братской могилы, где было убито 458 мирных жителей на начальной стадии "конфликта".

Детали: Кроме президента ЮАР, с визитом в Киеве находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта.

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Что этому предшествовало:

  • Африканские лидеры возглавляют миротворческую миссию, направленную на установление мира после вторжения России в Украину.
  • Как сообщал "Reuters", кроме Зеленского, африканские лидеры также собираются встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
  • Среди мер, которые могут предложить африканские политики: отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Они также хотят "безусловного соглашения по зерну и удобрениям", в котором очень заинтересована Африка

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Темы: АфрикаЮАРБучадипломатические отношения
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