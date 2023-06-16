Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу

Скрин из видео в Twitter пресс-службы

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры посетили Бучу Киевской области.

Источник: пресс-служба президента ЮАР

Дословно: "Президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие главы африканских государств и правительств, участвующие в "мирной миссии" африканских лидеров, в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в городе Буча слушают информацию перед посещением братской могилы, где было убито 458 мирных жителей на начальной стадии "конфликта".

Реклама:

Детали: Кроме президента ЮАР, с визитом в Киеве находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта.

Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу pic.twitter.com/4QSHFS7XtF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2023

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ