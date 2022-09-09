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В Сербии засудили наемника, воевавшего на стороне РФ в Украине

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 21:17

Суд в Сербии в пятницу признал 31-летнего Владо Станича виновным в наемничестве через участие в войне в Украине на стороне РФ и присудил ему один год заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербскую службу "Радио Свобода".

По данным следствия, в марте 2015 года Станич присоединился к так называемом "гусарскому полку", воевавшему в составе так называемой "ДНР". Серб был в оккупированном Снежном, где стоял на блокпосту в форме боевиков.

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В июле 2022 года Станич был задержан в аэропорту Белграда. Он признался в совершении преступления. Из-за раскаяния судья вынес наименьший приговор по статье о наемничестве – один год лишения свободы с конфискацией загранпаспорта.

В то же время, Станича отпустили из-под стражи прямо в зале суда – приговор он отбудет позже.

В комментарии "Радио Свобода" мужчина сказал, что ожидал условного срока заключения, и признал, что не жалеет об участии в войне в Украине на российской стороне.

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"Я – сербский волонтер. Я с большой честью и гордостью защищал российских братьев. Даже если бы меня приговорили к ста годам тюрьмы, я бы не жалел", – сказал Станич.

По оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018 года более 300 сербов отправились в Украину для участия в войне на стороне боевиков. 32 из них в Сербии осудили, причем в большинстве случаев речь шла о минимальных наказаниях.

Кроме того, часть осужденных сербов даже после приговора снова ехали в Украину воевать на российской стороне.

Темы: СербияРосcия
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