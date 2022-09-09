У Сербії засудили найманця, який воював на боці РФ в Україні

Суд у Сербії в п’ятницю визнав 31-річного Владо Станича винним у найманстві через участь у війні в Україні на боці РФ та присудив йому один рік ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербську службу "Радіо Свобода".

За даними слідства, в березні 2015 року Станич долучився до так званого "гусарського полку", який воював у складі так званої "ДНР". Серб був в окупованому Сніжному, де стояв на блокпосту у формі бойовиків.

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У липні 2022 року Станича затримали в аеропорту Белграда. Він зізнався у скоєнні злочину. Через каяття суддя виніс найменший вирок за статтею про найманство – один рік позбавлення волі з конфіскацією закордонного паспорта.

Водночас Станича відпустили з-під варти просто в залі суду – вирок він відбуде пізніше.

У коментарі "Радіо Свобода" чоловік сказав, що очікував на умовний термін ув’язнення, і визнав, що не шкодує про участь у війні в Україні на російському боці.

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"Я – сербський волонтер. Я з великою честю й гордістю захищав російських братів. Навіть якби мене засудили до ста років в’язниці, я б не шкодував", – сказав Станич.

За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці бойовиків. 32 із них у Сербії засудили, причому в більшості випадків ішлося про мінімальні покарання.

Крім того, частина засуджених сербів навіть після вироку знову їхали в Україну воювати на російському боці.