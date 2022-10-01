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В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 10:24
Скриншот из google.maps

По состоянию на утро 1 октября в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.

Источник: глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала FreeДом

Прямая речь Гайдая: "По Лиману. Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что 5 тысяч – это колоссальная группировка в окружении. По его словам, такого еще не было в принципе.

Гайдай добавил, что сейчас все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны. 

Предыстория: 

  • Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
  • Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 
  • 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

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Темы: ЛиманРосcиявойна
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