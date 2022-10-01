ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе (освобождение Ямполя уже подтвердил президент Владимир Зеленский - Ред.). Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На кадрах с определенным местоположением также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геопривязанных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

ISW

Что предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".