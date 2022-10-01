Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 05:18
ФОТО: GETTY

Украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали:  ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе (освобождение Ямполя уже подтвердил президент Владимир Зеленский - Ред.).  Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.  Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На кадрах с определенным местоположением также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геопривязанных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

 
ISW

Что предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияЛиман
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Очередной "жест доброй воли": оккупанты заявили об уходе из Лимана

обновлено, фото, видеоОбстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей

Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск

Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Все новости...
Обстрел Николаева: оккупанты разрушили два этажа жилого дома
Россияне потеряли еще более полутысячи воинов и вертолет
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай
"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват
Последние новости
17:29
Россия прекращает поставки газа в Италию
17:00
Очередной "жест доброй воли": оккупанты заявили об уходе из Лимана
16:50
Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который увеличит поставки нероссийского газа
16:40
обновлено, фото, видеоОбстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей
16:34
Минобороны Молдовы: ядерный удар России будет военным преступлением
16:12
ВСУ уже в Лимане – Восточная группировка войск
16:04
Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами
15:58
В ОП рассказали, при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией
15:30
За неделю экспорта электроэнергии в ЕС "Укрэнерго" получит около 300 миллионов
15:29
"Газпром" в субботу не поставил газ итальянской Eni
Все новости...