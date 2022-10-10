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Российский удар по Запорожью: погиб человек

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 08:12
Российский удар по Запорожью: погиб человек
Здесь и далее фото из Telegram Анатолия Куртева

В результате ночного удара россиян по жилым кварталам Запорожья один человек погиб и пятеро, среди которых ребенок, пострадали.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram 

Прямая речь Куртева: "Этой ночью российские террористы снова забрали жизнь мирного человека. По состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким".

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Детали: Секретарь горсовета сообщил, что еще 5 человек пострадали. Среди них – один ребенок, у которого порезы от осколков стекла. 

 

Поисково-спасательные работы продолжаются. 

 

Куртев также сообщил, что россияне повредили высоковольтную электроопору, в связи с чем троллейбусные маршруты №№ 3, 8, 11, 17 временно не работают.

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Что было раньше: Ночью 10 октября россияне снова ударили по Запорожью

Предыстория

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Темы: Запорожьевойнажертвы
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