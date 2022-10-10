Россияне снова атаковали Запорожье, ударили ракетой в жилой дом

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил об очередной атаке Запорожья россиянами.

Источник: Старух в Telegram, Запорожье.Инфо

Прямая речь: "Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях!

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Враг продолжает терроризировать город".

Детали: Старух сообщил, что россияне совершили около десятка новых "приходов".

Председатель ОВА добавил, что последствия обстрелов устанавливаются.

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Дополнено. Дословно Запорожье.Инфо: "рашистские террористы снова ударили ракетой в жилой дом, где спали люди".

Прямая речь Старуха: "В результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь".

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