Россияне снова атаковали Запорожье, ударили ракетой в жилой дом
Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил об очередной атаке Запорожья россиянами.
Источник: Старух в Telegram, Запорожье.Инфо
Прямая речь: "Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях!
Враг продолжает терроризировать город".
Детали: Старух сообщил, что россияне совершили около десятка новых "приходов".
Председатель ОВА добавил, что последствия обстрелов устанавливаются.
Дополнено. Дословно Запорожье.Инфо: "рашистские террористы снова ударили ракетой в жилой дом, где спали люди".
Прямая речь Старуха: "В результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь".
Предыстория:
- В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
- Оккупанты в ночь на 9 октября запустили 12 ракет по Запорожью, под завалами могут находиться люди.
- Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.
- По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.