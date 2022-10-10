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Россияне снова атаковали Запорожье, ударили ракетой в жилой дом

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 02:00
Россияне снова атаковали Запорожье, ударили ракетой в жилой дом
Последствия предыдущих обстрелов Запорожья, фото: Telegram Старуха

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил об очередной атаке Запорожья россиянами.

Источник: Старух в Telegram, Запорожье.Инфо

Прямая речь: "Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях!

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Враг продолжает терроризировать город".

Детали: Старух сообщил, что россияне совершили около десятка новых "приходов".

Председатель ОВА добавил, что последствия обстрелов устанавливаются.

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Дополнено. Дословно Запорожье.Инфо: "рашистские террористы снова ударили ракетой в жилой дом, где спали люди".

Прямая речь Старуха: "В результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь".

Предыстория:

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • Оккупанты в ночь на 9 октября запустили 12 ракет по Запорожью, под завалами могут находиться люди.
  • Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.
  • По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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