Российские удары по Киеву: есть погибшие, больше 20 пострадавших – ГСЧС

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате российских ударов по Киеву утром 10 октября, также есть погибшие – точное количество пока неизвестно.

Источник: спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Водолаги: "Есть много пострадавших. Точную цифру мы пока назвать не можем, но их точно больше 20. Также, к сожалению, есть погибшие".

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Детали: По ее словам, сейчас спасатели работают на нескольких точках, где были удары. На местах работают "скорые" и другие экстренные службы города.

Водолага отметила, что удары по Киеву могут продолжаться и призвала людей не пренебрегать "тревогами" и собственной безопасностью.

"ГСЧС призывает жителей и гостей столицы, чтобы они находились в укрытиях, на станциях метро, чтобы покинули свои дома, чтобы не находились на улице. Мы видим, что на улицах много людей, много автомобилей. Мы просим, чтобы люди шли в укрытие, чтобы они помнили, что их собственная безопасность зависит от них", – подытожила Водолага.

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Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что угроза новых ударов продолжается, поэтому сейчас все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Они оперативно реагируют на ситуацию и преодолевают последствия ударов врага.

Прямая речь Кличко: "Подземные станции метрополитена работают как укрытие. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Для пребывания в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. В город пока не выезжайте".

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