Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Российские удары по Киеву: есть погибшие, больше 20 пострадавших – ГСЧС

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 10:59
Взрыв в Киеве. Фото УП

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате российских ударов по Киеву утром 10 октября, также есть погибшие – точное количество пока неизвестно.

Источник: спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Водолаги: "Есть много пострадавших. Точную цифру мы пока назвать не можем, но их точно больше 20. Также, к сожалению, есть погибшие".

Детали: По ее словам, сейчас спасатели работают на нескольких точках, где были удары. На местах работают "скорые" и другие экстренные службы города. 

Водолага отметила, что удары по Киеву могут продолжаться и призвала людей не пренебрегать "тревогами" и собственной безопасностью.

"ГСЧС призывает жителей и гостей столицы, чтобы они находились в укрытиях, на станциях метро, чтобы покинули свои дома, чтобы не находились на улице. Мы видим, что на улицах много людей, много автомобилей. Мы просим, чтобы люди шли в укрытие, чтобы они помнили, что их собственная безопасность зависит от них", – подытожила Водолага.    

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что угроза новых ударов продолжается, поэтому сейчас все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Они оперативно реагируют на ситуацию и преодолевают последствия ударов врага.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Кличко: "Подземные станции метрополитена работают как укрытие. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Для пребывания в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. В город пока не выезжайте".

Предыстория:

Темы: КиеввзрыввойнаГСЧС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Киев
Еврокомиссар Рейндерс во время взрывов находился в укрытии в Киеве
В ОП показали, куда попали россияне в центре Киева
Кличко рассказал детали ударов россиян по Киеву: есть попадания, центр города перекрыт
Последние новости
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
22:59
Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ
Все новости...