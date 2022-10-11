Ракетные удары 10 октября: ГСЧС говорит о 19 погибших
19 человек погибли и еще 105 получили травмы в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно ГСЧС: "По предварительным данным, погибло 19 человек, еще 105 были травмированы".
Детали: Сейчас остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
ГСЧС отмечает, что для обеспечения электроснабжения привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.
Что было раньше: Вечером 10 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России по Украине 10 октября правоохранители подтвердили гибель 14 человек, еще 97 человек травмированы.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов. В результате российской атаки 6 людей погибли и 50 пострадали.
- Взрывы также раздавались в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
- Оперативное командование "Север" сообщило, что прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет.