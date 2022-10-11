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Ракетные удары 10 октября: ГСЧС говорит о 19 погибших

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 09:00
Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов России 10 октября. Фото ГСЧС

19 человек погибли и еще 105 получили травмы в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно ГСЧС: "По предварительным данным, погибло 19 человек, еще 105 были травмированы".

Детали: Сейчас остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

 
Последствия ракетных ударов России 10 октября
Фото ГСЧС

ГСЧС отмечает, что для обеспечения электроснабжения привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

Что было раньше: Вечером 10 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России по Украине 10 октября правоохранители подтвердили гибель 14 человек, еще 97 человек травмированы.

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Темы: УкраинажертвывойнаГСЧС
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