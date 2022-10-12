Взрыв на Крымском мосту: ФСБ задержала 8 человек и назвала организатором ГУР и Буданова
ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Дословно: "В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которые принимали участие в подготовке преступления".
Детали: Сообщается, что ФСБ совместно с СК РФ пришли к выводу, что "организатором" взрыва на Крымском мосту было Главное управление разведки МО Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
По версии российских спецслужб, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.
В ФСБ говорят, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению привлекли граждан Украины Михаила Владимировича Цюркала (1975 года рождения), Дениса Олеговича Ковача (1979) и Романа Ивановича Соломко (1971), граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна (1985).
Также российские спецслужбы называют еще одного гражданина Украины, Владимира Злоба, якобы задействованного в подготовке к взрыву.
Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале уже назвал Кирилла Буданова "целью №1".
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.