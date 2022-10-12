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Взрыв на Крымском мосту: ФСБ задержала 8 человек и назвала организатором ГУР и Буданова

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 09:13
ПОЖАР И РАЗРУШЕНИЯ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 8 ОКТЯБРЯ, ФОТО СБУ

ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которые принимали участие в подготовке преступления".

Детали: Сообщается, что ФСБ совместно с СК РФ пришли к выводу, что "организатором" взрыва на Крымском мосту было Главное управление разведки МО Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

По версии российских спецслужб, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

В ФСБ говорят, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению привлекли граждан Украины Михаила Владимировича Цюркала (1975 года рождения), Дениса Олеговича Ковача (1979) и Романа Ивановича Соломко (1971), граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна (1985).

Также российские спецслужбы называют еще одного гражданина Украины, Владимира Злоба, якобы задействованного в подготовке к взрыву.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале уже назвал Кирилла Буданова "целью №1".

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Темы: Керченский моствойнаФСБРосcия
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